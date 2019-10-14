Когда вернутся на ринг Иван Дычко и Данияр Елеусинов?

28-летний полусредневес Елеусинов вернется на ринг в конце года — точной даты вечера профессионального бокса с участием олимпийского чемпиона еще нет.
«Поединок пройдет в декабре. Обновления скоро будут», — прокомментировал ситуацию Алиев.
В конце октября десятый бой в профессионалах должен провести 29-летний Дычко. Ясности в организации этой встречи нет.
«Идут переговоры, ждем промоутера», — поделился менеджер.
Стоит отметить, что оба боксера уже выступали в 2019 году: Елеусинов выиграл три встречи, а Дычко — две.
Напомним, Дычко боксировал в июле, когда нокаутировал во втором раунде Нэйта Хэвена. Елеусинов выступал в сентябре, и на победу ему потребовалось два раунда.