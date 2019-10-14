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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Когда вернутся на ринг Иван Дычко и Данияр Елеусинов?

Менеджер казахстанских боксеров Ивана Дычко (9−0, 9 КО) и Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО) Зия Алиев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию по организации поединков для олимпийских медалистов.

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Источник: zimbio.com

28-летний полусредневес Елеусинов вернется на ринг в конце года — точной даты вечера профессионального бокса с участием олимпийского чемпиона еще нет.

«Поединок пройдет в декабре. Обновления скоро будут», — прокомментировал ситуацию Алиев.

В конце октября десятый бой в профессионалах должен провести 29-летний Дычко. Ясности в организации этой встречи нет.

«Идут переговоры, ждем промоутера», — поделился менеджер.

Стоит отметить, что оба боксера уже выступали в 2019 году: Елеусинов выиграл три встречи, а Дычко — две.

Напомним, Дычко боксировал в июле, когда нокаутировал во втором раунде Нэйта Хэвена. Елеусинов выступал в сентябре, и на победу ему потребовалось два раунда.

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