Когда вернутся на ринг Иван Дычко и Данияр Елеусинов?

Источник: zimbio.com

28-летний полусредневес Елеусинов вернется на ринг в конце года — точной даты вечера профессионального бокса с участием олимпийского чемпиона еще нет.

«Поединок пройдет в декабре. Обновления скоро будут», — прокомментировал ситуацию Алиев.

В конце октября десятый бой в профессионалах должен провести 29-летний Дычко. Ясности в организации этой встречи нет.

«Идут переговоры, ждем промоутера», — поделился менеджер.

Стоит отметить, что оба боксера уже выступали в 2019 году: Елеусинов выиграл три встречи, а Дычко — две.