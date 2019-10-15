«Канело» рассказал о давлении DAZN из-за трилогии с Головкиным

И даже несмотря на то, что в руководстве платформы уверены в проведении боя в 2020 году, Альварес по-прежнему твердо стоит на своем: еще один поединок с GGG ему не интересен.

«Сильнее любого давления были сложности с организацией боя против Ковалева, потому что там были вовлечены другие интересы. Но давление на меня? Нет, — сказал Альварес. — Я всегда знаю, чего я хочу, и всегда делаю то, что хочу. Они могут хотеть, чтобы я еще раз подрался с Головкиным, но, как я говорил уже не раз, он не представляет для меня вызова. Другими словами, никакого давления я не ощущаю».