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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» рассказал о давлении DAZN из-за трилогии с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC (franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) заявил, что не ощущает давления со стороны стримингового сервиса DAZN, боссы которого очень хотят устроить ему третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

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И даже несмотря на то, что в руководстве платформы уверены в проведении боя в 2020 году, Альварес по-прежнему твердо стоит на своем: еще один поединок с GGG ему не интересен.

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«Сильнее любого давления были сложности с организацией боя против Ковалева, потому что там были вовлечены другие интересы. Но давление на меня? Нет, — сказал Альварес. — Я всегда знаю, чего я хочу, и всегда делаю то, что хочу. Они могут хотеть, чтобы я еще раз подрался с Головкиным, но, как я говорил уже не раз, он не представляет для меня вызова. Другими словами, никакого давления я не ощущаю».

В сентябре 2017 года первый бой Головкина и Альвареса завершился вничью, а реванш годом позже остался за мексиканцем. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и потерял все титулы.

5 октября Головкин завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

Альварес же 2 ноября попытается покорить четвертый дивизион в карьере — сразится с российским чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

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