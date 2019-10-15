Стали известны особенности контрактов Головкина и «Канело» с DAZN на третий бой

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Таким образом, платформа хотела расчистить путь к их третьему поединку, который должен поставить точку в их противостоянии. Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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Однако в этом году у DAZN ничего не вышло. Альварес отказался от трилогии в сентябре. Свою позицию он объясняет тем, что в этом нет необходимости.

Между тем, вице-президент компании Джо Марковски заверил, что фанаты бокса все же увидят третий поединок между «Канело» и Головкиным и что, скорее всего, он состоится уже в следующем году.

В пользу этого говорит тот факт, что в соглашении GGG с платформой прописано обязательное проведение третьего боя. Загвоздка в том, что в рекордном контракте Альвареса (на 365 миллионов долларов на 11 поединков) ничего подобного нет.

Напомним, «Канело» вернется на ринг 2 ноября в Лас-Вегасе и попытается покорить четвертый дивизион — отобрать титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 КО).