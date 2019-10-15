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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен состав пар андеркарта титульного боя Каната Ислама в Алматы

26 октября во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (26−0, 21 КО) против намибийца Уолтера Каутондоквы (18−1, 17 КО).

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В андеркарте запланировано участие казахстанских боксеров.

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Согласно данным BoxRec.com, пары выглядят следующим образом:

Бексултан Раушанов (Узбекистан, 5−1, 3 КО) — Александру Ионита (Румыния, 7−1−1, 5 КО), полулегкий вес;
Даулет Даукенов (5−1, 3 КО) — Иван Петров (Молдова, 3−1−1), первый полусредний вес;
Нурсултан Аманжолов (Казахстан, 1−0) — Михал Банбула (Польша, 13−31−4), супертяжелый вес;
Аскар Ерубек (Казахстан, 1−0, 1 КО) — Владислав Баранов (Украина, 6−4−2, 4 КО), первый полусредний вес;
Акетелиеке Жиенси (Китай, 10−3−3, 2 КО) — Максим Воронин (Украина, 3−0, 1 КО).

Добавим, что на кону боя Ислам — Каутондоква будет стоять второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, который принадлежит казахстанцу.

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