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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс расстался с тренером после поражения от «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс отказался от услуг тренера Андре Розье. Об этом в интервью Thaboxingvoice.com рассказал сам американский специалист.

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Источник: AP 2019

Причины расставания не уточняются. При этом еще в сентябре Boxingscene.com писал, что у Джейкобса и Розье возникли разногласия по поводу финансовой стороны их сотрудничества.

Отметим, что своей последний бой под руководством Розье американец провел в мае 2019 года, когда в объединительном бою проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и лишился титула IBF. После этого Джейкобс решил сменить дивизион и поднялся во второй средний.

Возвращение Джейкобса на ринг запланировано на декабрь. В качестве соперника назывался бывший чемпион мира мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Бой пройдет в лимите второго среднего веса.

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