Джейкобс расстался с тренером после поражения от «Канело»

Источник: AP 2019

Причины расставания не уточняются. При этом еще в сентябре Boxingscene.com писал, что у Джейкобса и Розье возникли разногласия по поводу финансовой стороны их сотрудничества.

Отметим, что своей последний бой под руководством Розье американец провел в мае 2019 года, когда в объединительном бою проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и лишился титула IBF. После этого Джейкобс решил сменить дивизион и поднялся во второй средний.