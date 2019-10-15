Команды Поветкина и Хантера достигли договоренности о проведении боя

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Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

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«Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть, — сказал Рябинский. — Думаю, все будет в порядке, мы эти формальности добьем. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии».

«Прежде всего, Хантер — очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное — бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — добавил собеседник агентства.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.