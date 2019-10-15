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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сопромоутер Головкина оценил выбор «Канело» и сделал прогноз на бой с Ковалевым

Британский промоутер Эдди Хирн уверен, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес принял правильное решение, бросив вызов чемпиону мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву.

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Хирн считает «Крашера» хорошим боксером, однако сомневается, что в 36 лет тот сможет выдержать напор молодого «Канело». Их поединок состоится 2 ноября.

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«Мне кажется, “Канело” поступил грамотно. Если ты собрался идти в полутяжелый вес, то Ковалев — правильный оппонент. Ковалев — отличный парень, но очевидно, что его карьера подходит к концу. Это все еще опасный бой, но Альварес не пришел в полутяжелый вес, чтобы драться с Биволом, Бетербиевым или Гвоздиком. Они звери, которые находятся на пике. Это очень опасные соперники. Ковалев также представляет большую угрозу, но он увядающий боксер. Я думаю, что “Канело” сделал хороший шаг. Я предсказываю, что он победит в этом бою. Поединок не будет легким. Мне кажется, что Ковалев выйдет с серьезным настроем. Пожалуй, это будет его лебединая песня», — сказал Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Напомним, Альварес выбрал бой с Ковалевым после того, как отказался в сентябре в третий раз драться с Головкиным. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а годом позже — победой мексиканца.

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