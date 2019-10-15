Сопромоутер Головкина оценил выбор «Канело» и сделал прогноз на бой с Ковалевым

«Мне кажется, “Канело” поступил грамотно. Если ты собрался идти в полутяжелый вес, то Ковалев — правильный оппонент. Ковалев — отличный парень, но очевидно, что его карьера подходит к концу. Это все еще опасный бой, но Альварес не пришел в полутяжелый вес, чтобы драться с Биволом, Бетербиевым или Гвоздиком. Они звери, которые находятся на пике. Это очень опасные соперники. Ковалев также представляет большую угрозу, но он увядающий боксер. Я думаю, что “Канело” сделал хороший шаг. Я предсказываю, что он победит в этом бою. Поединок не будет легким. Мне кажется, что Ковалев выйдет с серьезным настроем. Пожалуй, это будет его лебединая песня», — сказал Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным.