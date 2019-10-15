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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер впавшего в кому после нокаута боксера обратился к его сопернику


Джо Хиггинс, тренер боксера Патрика Дэя, обратился к нокаутировавшему его Чарльзу Конвеллу в Twitter. Это стало ответом на открытое письмо американца впавшему в кому сопернику.

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Источник: AFP 2019

«Мне важно, чтобы ты осознавал: я понимаю, через что ты сейчас проходишь. Мы все тяжело переживаем случившееся, и мы знаем, что и тебе так же нелегко», — написал Хиггинс.

Ранее 15 октября Конвелл публично обратился к Дэю. Американец подчеркнул, что больше не будет касаться данной темы из уважения к родным и близким соперника. «Я никогда не хотел, чтобы с тобой такое случилось. Моей целью была лишь победа. Если бы я только мог повернуть время вспять, я сделал бы все иначе», — написал он.

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14 октября стало известно, что находившегося в критическом состоянии Дэя прооперировали. Боксер впал в кому после нокаута в ходе боя с Конвеллом.

23 июля скончался российский боксер Максим Дадашев. Спортсмен был доставлен в больницу после нокаута и перенес трепанацию черепа. Позже выяснилось, что во время поединка Дадашев перенес инсульт.

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