Тренер впавшего в кому после нокаута боксера обратился к его сопернику

Источник: AFP 2019

«Мне важно, чтобы ты осознавал: я понимаю, через что ты сейчас проходишь. Мы все тяжело переживаем случившееся, и мы знаем, что и тебе так же нелегко», — написал Хиггинс.

Ранее 15 октября Конвелл публично обратился к Дэю. Американец подчеркнул, что больше не будет касаться данной темы из уважения к родным и близким соперника. «Я никогда не хотел, чтобы с тобой такое случилось. Моей целью была лишь победа. Если бы я только мог повернуть время вспять, я сделал бы все иначе», — написал он.

14 октября стало известно, что находившегося в критическом состоянии Дэя прооперировали. Боксер впал в кому после нокаута в ходе боя с Конвеллом.