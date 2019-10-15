«С 2016 года не брали золото». Тренер женской сборной по боксу подвел итоги ЧМ

Источник: olympic.kz

На турнире, который проходил в Улан-Удэ, его подопечные взяли две бронзовые медали — их обладательницами стали Милана Сафронова и Дина Исламбекова.

Неутешителен итог выступления двукратной чемпионки мира Назым Кызайбай — она выбыла после первого боя.

«Мы не можем сказать, что довольны выступлением девушек, потому что на первенстве мира мы не смогли завоевать «золото». Команда, которая выступила на ЧМ, была собрана из опытных спортсменок, которые не раз участвовали в соревнованиях. Также они все стали лучшими на Спартакиаде Казахстана.

С 2016 года женская команда по боксу не брала «золото» на ЧМ. Теперь же нас ждет лицензионный турнир. До этого будем работать над ошибками и внесем изменения в весах.

На ЧМ в полуфинале категории до 64 килограммов Сафронова провела прекрасный конкурентный бой. Судьи вынесли решение в пользу соперницы, но мы думали иначе. Направили протест, который, к сожалению, на принятое ранее решение не повлиял.

В категории свыше 81 килограмма выступила Дина Исламбекова, которая не так давно перевелась из молодежного состава. На ЧМ стала третьей, и я считаю, что это хороший результат.