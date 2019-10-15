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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

«С 2016 года не брали золото». Тренер женской сборной по боксу подвел итоги ЧМ

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Ерик Алгабек, подводя итоги чемпионата мира, отметил, что остался недоволен выступлением своей команды, передает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

На турнире, который проходил в Улан-Удэ, его подопечные взяли две бронзовые медали — их обладательницами стали Милана Сафронова и Дина Исламбекова.

Неутешителен итог выступления двукратной чемпионки мира Назым Кызайбай — она выбыла после первого боя.

«Мы не можем сказать, что довольны выступлением девушек, потому что на первенстве мира мы не смогли завоевать «золото». Команда, которая выступила на ЧМ, была собрана из опытных спортсменок, которые не раз участвовали в соревнованиях. Также они все стали лучшими на Спартакиаде Казахстана.

С 2016 года женская команда по боксу не брала «золото» на ЧМ. Теперь же нас ждет лицензионный турнир. До этого будем работать над ошибками и внесем изменения в весах.

На ЧМ в полуфинале категории до 64 килограммов Сафронова провела прекрасный конкурентный бой. Судьи вынесли решение в пользу соперницы, но мы думали иначе. Направили протест, который, к сожалению, на принятое ранее решение не повлиял.

В категории свыше 81 килограмма выступила Дина Исламбекова, которая не так давно перевелась из молодежного состава. На ЧМ стала третьей, и я считаю, что это хороший результат.

А в весе до 51 килограмма проигрыш Назым Кызайбай в первой же встрече стал для многих разочарованием. Она теперь бросит все силы на подготовку к лицензионному турниру. Предстоит большая работа, в том числе и селекционная", — резюмировал Алгабек.

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