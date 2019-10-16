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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко: Хочу реванш с Головкиным, но согласен и на бой с «Канело»

Украинец проиграл GGG в бою за два титула.

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Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) считает, что заслуживает матча-реванша с новым чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

Их поединок за два вакантных титула состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Я хочу реванша, и я полагаю, что весь мир хочет его увидеть, — цитирует Деревянченко Boxingscene.com. — Это был самый конкурентный бой Головкина за многие годы, и если люди захотят увидеть нас снова на ринге, я уверен, что в следующий раз я стану чемпионом IBF. Я считаю, что публика жаждет увидеть этот бой, и мой менеджер Кит Коннолли и промоутер Лу Дибелла постараются добиться его проведения».

«Если реванш с Головкиным будет невозможен, я бы с удовольствием встретился с “Канело” после его поединка против Ковалева, — добавил украинец. — Я должен был провести бой с ним, и я считаю, что я бы дал “Канело” такой бой, какой никто еще не давал ему в среднем весе. Если бой с “Канело” будет невозможен, я с радостью встречусь с Чарло и дам ему настоящий бой в среднем весе, который будет очень интересен зрителям».

«Уже списали GGG, но с чего вдруг?». Детальный разбор титульного боя Головкин — Деревянченко.

Изначально Деревянченко должен был драться с «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), владевшим на тот момент поясом IBF. Стороны вели переговоры, но не сумели договориться к дедлайну. В итоге мексиканец был лишен титула, после чего IBF санкционировала бой за вакантный титул между украинцем и казахстанцем.

Причем Головкин лишился титула IBF в 2018 году в похожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

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