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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Ковалев назвал причину отказа «Канело» от третьего боя с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) поделился настроем на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Источник: РИА "Новости"

Также Ковалев высказался по поводу нежелания Альварес проводить третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), ожидавшийся в сентябре. Однако мексиканец отказался, отдав предпочтение поединку с россиянином.

«Уважаю «Канело», потому что он поднялся на две категории. Это огромный шаг для него. «Канело» хочет завоевать титул в полутяжелом весе. Если он этого не сделает, то никто не станет его за это винить. Понимаете, ему терять нечего.

Я же должен защитить свой титул, и я это сделаю. Если я проиграю, то потеряю больше, чем «Канело». Он пытается делать историю, но и я здесь, чтобы сохранить свою позицию. Не думаю, что прямо сейчас он хочет драться за пояс GGG. Он хочет прославиться и войти в историю. Когда он подерется с Головкиным, то произойдет то, что произойдет. Не имеет значения, выиграет ли «Канело» 2 ноября или нет.

Альварес просто попытается сотворить историю. 2 ноября я буду в ринге и буду готов ко всему, что он преподнесет. Если «Канело» идет в полутяжелый вес, то он будет готов. Он невысокого роста, но в день боя он будет весить больше 175 фунтов, я в этом уверен. Он не будет уставшим, потому что ему не придется сбрасывать вес. Он будет драться «на полный желудок», — заявил Ковалев.

Напомним, Альварес дважды дрался с Головкиным также в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

В начале октября Головкин завоевал пояса IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

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