Битые Головкиным и «Канело» боксеры договорились о бое на DAZN
Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар
Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар
Поединок запланирован на 13 декабря и пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN.
По информации источника, подписание контрактов и официальный анонс ожидаются в ближайшие дни. Для Джейкобса этот бой станет дебютным в новой весовой категории.
Напомним,
Кроме того, Джейкобс дрался с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Тот поединок состоялся в марте 2017 года в