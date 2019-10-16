Битые Головкиным и «Канело» боксеры договорились о бое на DAZN

Источник: AP 2019

Поединок запланирован на 13 декабря и пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN.

По информации источника, подписание контрактов и официальный анонс ожидаются в ближайшие дни. Для Джейкобса этот бой станет дебютным в новой весовой категории.

Напомним, Чавес-младший после поражения от соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в мае 2017 года взял продолжительную паузу. Он вернулся на ринг в августе, быстро нокаутировав джорнимена Эверта Браво. Джейкобс последний бой провел в мае нынешнего года и также проиграл «Канело».