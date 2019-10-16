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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Битые Головкиным и «Канело» боксеры договорились о бое на DAZN

Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (51−3−1, 33 КО) достигли договоренности о бое, сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

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Источник: AP 2019

Поединок запланирован на 13 декабря и пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN.

По информации источника, подписание контрактов и официальный анонс ожидаются в ближайшие дни. Для Джейкобса этот бой станет дебютным в новой весовой категории.

Напомним, Чавес-младший после поражения от соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в мае 2017 года взял продолжительную паузу. Он вернулся на ринг в августе, быстро нокаутировав джорнимена Эверта Браво. Джейкобс последний бой провел в мае нынешнего года и также проиграл «Канело».

Кроме того, Джейкобс дрался с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Тот поединок состоялся в марте 2017 года в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца по очкам. При этом американец стал первым на тот момент соперником, кто выстоял все 12 раундов против GGG.

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