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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Оно того стоило». Альварес высказался о победе над Головкиным и их третьем бое

Чемпион мира по версиям WBC (franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) в очередной раз дал понять, что не заинтересован в третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Ожидалось, что их третий поединок состоится в сентябре, но «Канело» отказался.

«Когда спортсмен переживает свой момент величия, всегда есть люди, которые не согласны с тем, что вы делаете, которые не поддерживают вас. Но это нормально, это часть процесса любой успешной личности. Я не придаю большого значения негативным вещам, которые обо мне говорят. Я принимаю это как мотивацию, потому что иногда люди судят, не понимая бокс.

Я был очень рад выиграть наш поединок после всех тех вещей, что говорил в мой адрес тренер Головкина (Абель Санчес), потому что это то, что дает возможность закрыть рот ему и всем остальным, кто говорил — в конце концов оно того стоило. Головкин будет и дальше говорить обо мне, но наше соперничество уже закончено. Для меня он не представляет какого-либо вызова, — сказал Альварес.

Добавим, что «Канело» 2 ноября также в Лас-Вегасе попытается покорить четвертый дивизион в карьере — сразится с российским чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

Головкин же 5 октября завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

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