«Четко реализовал себя». Американский эксперт разобрал действия Головкина в бою с Деревянченко

Их поединок за титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу. При этом еще в первом раунде украинец побывал в нокдауне.

«Многие считают, что Головкин должен был разбираться с Деревянченко так же, как и с Роллсом. И все же они забывают, что Сергей — очень сильный боксер. Он был предельно мотивирован на бой с GGG и, возможно, показал свой лучший бокс в карьере. Он навязал Головкину упорную борьбу, но для победы этого мало. GGG экономил силы, стараясь действовать рационально. Он бил реже, больше защищался, но четко реализовал себя. Я думаю, что он немного расслабился после нокдауна, а Деревянченко наоборот взбодрился. И все же Головкин победил справедливо. На мой взгляд, счет боя 7−5», — отметил О́Харра.