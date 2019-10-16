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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Четко реализовал себя». Американский эксперт разобрал действия Головкина в бою с Деревянченко

Обозреватель бокса портала FightNights.com Райан О́Харра в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил действия казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) в бою с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

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Их поединок за титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу. При этом еще в первом раунде украинец побывал в нокдауне.

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«Многие считают, что Головкин должен был разбираться с Деревянченко так же, как и с Роллсом. И все же они забывают, что Сергей — очень сильный боксер. Он был предельно мотивирован на бой с GGG и, возможно, показал свой лучший бокс в карьере. Он навязал Головкину упорную борьбу, но для победы этого мало. GGG экономил силы, стараясь действовать рационально. Он бил реже, больше защищался, но четко реализовал себя. Я думаю, что он немного расслабился после нокдауна, а Деревянченко наоборот взбодрился. И все же Головкин победил справедливо. На мой взгляд, счет боя 7−5», — отметил О́Харра.

После боя были представлены анализ каждого раунда и точный счет поединка. Позже появился возможный календарь боев казахстанца.

Отметим, что для своего следующего боя Головкин уже зарезервировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), вмещающую больше десяти тысяч зрителей. Соперником может стать поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который сам анонсировал поединок и назвал место его проведения.

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