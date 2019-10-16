Тренировавшийся с Головкиным чемпион мира узнал соперника после торгов с Шуменовым

Ранее Гуламирян носил титул «временного» чемпиона WBA, обладателем же «регулярного» пояса был казахстанец Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО). Боксеры должны были определить суперчемпиона в очном поединке.

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Казахстанец выиграл промоутерские торги, но не организовал бой в срок до 11 мая из-за проблем со здоровьем, поэтому был объявлен «чемпионом в отпуске». Затем полноценным чемпионом стал Денис Лебедев (32−2, 23 КО), так как украинец Александр Усик (17−0, 13 КО) перешел в супертяжелый вес, но в июле россиянин завершил карьеру, и Гуламирян был повышен в статусе.

В итоге французский боксер вернется на ринг 15 ноября в Париже, где встретится с австралийцем Кейном Уоттсом (21−3, 13 КО).