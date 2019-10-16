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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным чемпион мира узнал соперника после торгов с Шуменовым

Обладатель чемпионского пояса WBA (Super) в первом тяжелом весе француз Арсен Гуламирян (24−0, 16 КО) проведет первую защиту титула в статусе суперчемпиона, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее Гуламирян носил титул «временного» чемпиона WBA, обладателем же «регулярного» пояса был казахстанец Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО). Боксеры должны были определить суперчемпиона в очном поединке.

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Казахстанец выиграл промоутерские торги, но не организовал бой в срок до 11 мая из-за проблем со здоровьем, поэтому был объявлен «чемпионом в отпуске». Затем полноценным чемпионом стал Денис Лебедев (32−2, 23 КО), так как украинец Александр Усик (17−0, 13 КО) перешел в супертяжелый вес, но в июле россиянин завершил карьеру, и Гуламирян был повышен в статусе.

В итоге французский боксер вернется на ринг 15 ноября в Париже, где встретится с австралийцем Кейном Уоттсом (21−3, 13 КО).

Отметим, что с мая 2017 года Гуламирян начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. До апреля 2019 года в лагере Big Bear в США он работал с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и Али Ахмедовым (16−0, 12 КО), но затем казахстанцы перешли к Джонатану Бэнксу.

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