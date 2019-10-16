Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии

«Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца», — сказал собеседник агентства.

22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2017.