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20:31 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

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Источник: РИА "Новости"

«Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца», — сказал собеседник агентства.

22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2017.

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