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10:08 (мск), источник: Sport24

27-летний боксер скончался, не выходя из комы. Американца отправили в нокаут в андеркарде боя Усика

Американский боксер Патрик Дэй скончался, проведя последние четыре дня в коме после операции на мозге.

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Источник: Reuters

На прошлых выходных 27-летний Дэй принял участие в боксерском вечере в Чикаго, где главным событием стал бой между Александром Усиком и Чэзом Уизерспуном. Соперником Патрика был 21-летний Конуэлл, который отправил его в нокаут в 10-м раунде.

Дэя унесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. Боксера доставили в кислородной маске в ближайшую больницу, где ему провели операцию на головном мозге. После он был введен в состояние искусственной комы. По данным The Sun, боксер так и не пришел в себя.

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Напомним, минувшим летом скончались от травм еще два боксера: россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильяна.

Дадашев скончался в больнице в США 23 июля. Он умер от травм, которые получил в бою с Сабриэлем Матиасом. Команда российского боксера остановила бой в 11-м раунде. Врачи после поединка диагностировали тяжелый отек мозга. Спортсмену сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но жизнь Дадашева спасти не удалось.

23-летний Сантильян почувствовал себя плохо после боя против уругвайца Эдуардо Абреу и был доставлен в больницу. В госпитале у него обнаружили кровяной сгусток в мозгу, спортсмену сделали операцию. После у Сантильяна дважды была зафиксирована остановка сердца и дыхания. На следующее утро он скончался.

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