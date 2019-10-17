27-летний боксер скончался, не выходя из комы. Американца отправили в нокаут в андеркарде боя Усика
Американский боксер Патрик Дэй скончался, проведя последние четыре дня в коме после операции на мозге.
Американский боксер Патрик Дэй скончался, проведя последние четыре дня в коме после операции на мозге.
На прошлых выходных 27-летний Дэй принял участие в боксерском вечере в Чикаго, где главным событием стал бой между Александром Усиком и Чэзом Уизерспуном. Соперником Патрика был 21-летний Конуэлл, который отправил его в нокаут в 10-м раунде.
Дэя унесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. Боксера доставили в кислородной маске в ближайшую больницу, где ему провели операцию на головном мозге. После он был введен в состояние искусственной комы. По данным The Sun, боксер так и не пришел в себя.
Напомним, минувшим летом скончались от травм еще два боксера: россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильяна.
Дадашев скончался в больнице в США 23 июля. Он умер от травм, которые получил в бою с Сабриэлем Матиасом. Команда российского боксера остановила бой в 11-м раунде. Врачи после поединка диагностировали тяжелый отек мозга. Спортсмену сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но жизнь Дадашева спасти не удалось.
23-летний Сантильян почувствовал себя плохо после боя против уругвайца Эдуардо Абреу и был доставлен в больницу. В госпитале у него обнаружили кровяной сгусток в мозгу, спортсмену сделали операцию. После у Сантильяна дважды была зафиксирована остановка сердца и дыхания. На следующее утро он скончался.