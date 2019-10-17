Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз
63
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
32
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин выразил соболезнования в связи со смертью американского боксера

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью американского боксера Патрика Дэя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и команде Патрика Дэя. Покойся с миром, Пэт», — написал Головкин в твиттере.

О смерти Дэя стало известно 17 октября. Он скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной в бою с соотечественником Чарльзом Конуэллом 12 октября. Тот поединок 27-летний Патрик проиграл нокаутом, после чего был госпитализирован в бессознательном состоянии. В больнице ему провели срочную операцию, после чего он впал в кому и больше не приходил в сознание.

Это уже третья смерть в боксе в этом году. 23 июля в результате травм в бою умер российский боксер Максим Дадашев, а спустя два дня — аргентинец Уго Сантильяна. Спортсменам было 28 и 23 года соответственно.

Неплохой цикл, или почему в следующей игре Билек может стать лучшим тренером в истории сборной Казахстана
Нужно ли побеждать Бельгию? Чем важен ноябрьский матч для России
Кузнецов и Овечкин разорвали самую дорогую атаку мира (видео)
Подчуфарова предпочла Словению Мордовии. Мы снова помогли другим
27-летний боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Стал известен следующий соперник Макгрегора в UFC
Глава украинского футбола устроил скандал на матче с Португалией
Представлена новая форма сборной России по биатлону (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь