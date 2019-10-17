Головкин выразил соболезнования в связи со смертью американского боксера

О смерти Дэя стало известно 17 октября. Он скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной в бою с соотечественником Чарльзом Конуэллом 12 октября. Тот поединок 27-летний Патрик проиграл нокаутом, после чего был госпитализирован в бессознательном состоянии. В больнице ему провели срочную операцию, после чего он впал в кому и больше не приходил в сознание.