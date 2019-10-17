Рябинский: Переговоры о бое Поветкина с Хантером идут нормально

Источник: Спорт РИА Новости

Поветкин в предыдущем бое в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей, после чего рассказал о желании встретиться с Тайсоном Фьюри. Также сообщалось, что российский тяжеловес дал согласие на поединок с Хантером в декабре.

«Я люблю говорить о том, что мы обо всем договорились, только тогда, когда подписан договор, а он не подписан, поэтому есть различные резервные варианты, но не стал бы их пока называть. Но пока мы двигаемся в сторону боя с Хантера, и переговоры идут нормально. Думаю, сможем подойти к конечному решению уже в ближайшее время», — сказал Рябинский по телефону.

«Хантер — очень неплохой боец. Я не знаю, почему все решили, что это какая-то легкая добыча. Он очень опасный и быстрый парень. Недавно он победил Сергея Кузьмина, и все видели, как Хантер боксировал», — продолжил собеседник агентства.