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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рябинский: Переговоры о бое Поветкина с Хантером идут нормально

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Переговоры о бое Александра Поветкина и американца Майкла Хантера проходят в положительном ключе, но у российского боксера есть и другие варианты, сообщил РИА Новости глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поветкин в предыдущем бое в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей, после чего рассказал о желании встретиться с Тайсоном Фьюри. Также сообщалось, что российский тяжеловес дал согласие на поединок с Хантером в декабре.

«Я люблю говорить о том, что мы обо всем договорились, только тогда, когда подписан договор, а он не подписан, поэтому есть различные резервные варианты, но не стал бы их пока называть. Но пока мы двигаемся в сторону боя с Хантера, и переговоры идут нормально. Думаю, сможем подойти к конечному решению уже в ближайшее время», — сказал Рябинский по телефону.

«Хантер — очень неплохой боец. Я не знаю, почему все решили, что это какая-то легкая добыча. Он очень опасный и быстрый парень. Недавно он победил Сергея Кузьмина, и все видели, как Хантер боксировал», — продолжил собеседник агентства.

Говоря о возможном бое с Тайсоном Фьюри, Рябинский отметил, что «переговоры идут вяло». «Но надеемся, что придем к чему-то. В этом смысле — вяло. Но эта история уже на будущее», — сказал Рябинский.

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