Рябинский: Переговоры о бое Поветкина с Хантером идут нормально
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Василий
Поветкин в предыдущем бое в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей, после чего рассказал о желании встретиться с Тайсоном Фьюри. Также сообщалось, что российский тяжеловес дал согласие на поединок с Хантером в декабре.
«Я люблю говорить о том, что мы обо всем договорились, только тогда, когда подписан договор, а он не подписан, поэтому есть различные резервные варианты, но не стал бы их пока называть. Но пока мы двигаемся в сторону боя с Хантера, и переговоры идут нормально. Думаю, сможем подойти к конечному решению уже в ближайшее время», — сказал Рябинский по телефону.
«Хантер — очень неплохой боец. Я не знаю, почему все решили, что это
Говоря о возможном бое с Тайсоном Фьюри, Рябинский отметил, что «переговоры идут вяло». «Но надеемся, что придем к