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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлена дата завершения отстранения Головкина от боев после завоевания двух чемпионских титулов

Отстранение новоявленного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) от боев перестало быть бессрочным, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США) разрешила GGG, одержавшему победу над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО), вернуться в ринг после 4 ноября.

Отметим, что отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя. Изначально Головкин и Деревянченко были отстранены на неопределенное время. Теперь же для казахстанца обозначены конкретные сроки, тогда как для даты возвращения украинца все еще не определены.

Напомним, что Головкин победил Деревянченко по итогам 12-ти раундов единогласным решением судей, при этом в первом раунде его соперник побывал в нокдауне.

Отметим, что для своего следующего боя Головкин уже предварительно зарезервировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником может стать поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который сам анонсировал поединок и назвал место его проведения.

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