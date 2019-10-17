Майк Тайсон дал урок бокса и пошутил о возвращении на ринг

Экс-боксер написал, что не собирается возвращаться на ринг, хотя мог бы сделать это за хорошие деньги. Он отметил, что был рад передать опыт молодому поколению бойцов.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и самый молодой обладатель пояса в истории: первый титул он завоевал в 20 лет. С 1985 по 2005 год он провел 58 боев. Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом) и потерпел 6 поражений.