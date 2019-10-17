Майк Тайсон дал урок бокса и пошутил о возвращении на ринг
Бывший боксер Майк Тайсон в Twitter выложил видео, на котором он дает уроки боксирования американскому бойцу смешанного стиля (ММА) Джастину Гэтжи.
Бывший боксер Майк Тайсон в Twitter выложил видео, на котором он дает уроки боксирования американскому бойцу смешанного стиля (ММА) Джастину Гэтжи.
Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и самый молодой обладатель пояса в истории: первый титул он завоевал в 20 лет. С 1985 по 2005 год он провел 58 боев. Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом) и потерпел 6 поражений.