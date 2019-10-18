Снять пояс с Гвоздика: Бетербиев хочет объединить чемпионские пояса
Российский полутяжеловес сойдётся в титульном поединке с украинским боксером.
Российский полутяжеловес сойдётся в титульном поединке с украинским боксером.
Ранним утром 19 октября за океаном состоится объединительный боксерский поединок, в котором чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев (14−0, 14 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17−0, 14 КО). На ринге сойдутся два непобежденных полутяжеловеса. Их бой называют одним из самых ожидаемых в мире бокса.
Дополнительный интерес к поединку в Филадельфии добавляют сообщения о скором проведении боя за объединение титулов в полутяжелом весе, к которому открыт другой российский чемпион Дмитрий Бивол (17−0, 14 КО). Сразу после своей победы, одержанной на прошлой неделе в Чикаго над Ленином Кастильо, Бивол сказал, что готов встретиться с победителем схватки
— В боксе многое зависит от мелочей, от стечения факторов — в этом вся интрига поединков между крутыми боксерами, поэтому такие бои всегда интересно смотреть, — поделился мнением с «Известиями» чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол. — Я знаю, что победитель этого боя — мой вероятный соперник по объединительному поединку, но не могу сказать, кто из этих бойцов для меня предпочтительнее.
Артур Бетербиев хорошо знаком фанатам как любительского, так и профессионального бокса. За плечами у россиянина великолепная карьера в аматорах (непрофессиональные поединки), на протяжении которой он завоевал множество наград. В составе сборной России Артур становился чемпионом мира в Милане в 2009 году и дважды чемпионом Европы, а также два раза принимал участие в Олимпийских играх, судейство на которых до сих пор подвергается критике.
Артур — жесткий, силовой оппонент. У меня был с ним опыт — боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растет и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он всё время выходит с
какими-тонеизвестными соперниками, получается скучный бокс.
Бетербиев — типичный нокаутер, все свои поединки на профессиональном ринге он завершил досрочно. 34-летний россиянин всегда боксирует первым номером, обладает акцентированным и очень мощным ударом, высоким уровнем боксерского интеллекта. В арсенале у Артура имеется широкий выбор атакующих действий. Но в последнее время он не показывает большой креативности в атаке, предпочитая ей агрессивную и силовую манеру ведения поединка на средней и ближней дистанции. Помимо ударной мощи, россиянин хорошо чувствует ринг, умело сближается с оппонентом за счет работы ног. Однако, несмотря на статус одного из самых избегаемых боксеров в дивизионе, уровень его оппозиции нельзя назвать достаточно высоким.
Гвоздик и Бетербиев однажды уже встречались друг с другом в любителях. Случилось это в апреле 2009 года на турнире Ahmet Comert Memorial в Турции. Поединок завершился после первого раунда, в ходе которого Бетербиев сломал нос Гвоздику, выиграв тем самым техническим нокаутом. По словам украинского боксера, он попросту не был готов к тем соревнованиям.
— Оба сильные и хорошие боксеры, и, на мой взгляд, у них абсолютно равные шансы на победу, — заявил в беседе с «Известиями» промоутер Андрей Рябинский. — Поединок должен быть интересным, я желаю удачи обоим бойцам, и пусть победит сильнейший. А как промоутер Димы Бивола, прежде всего рад тому, что начались объединительные бои в полутяжелом весе. Надеюсь, Дима получит такую возможность в будущем году. Будем работать над тем, чтобы ему удалось побоксировать сразу за три чемпионских пояса.
Гвоздик — боксер совершенно другого типа. Он действует легко и быстро, набрасывает комбинации с дистанции и умело подстраивается под оппонента в течение всего поединка.
Столкновение стилей — это всегда интересно. Сложно отдать
кому-топредпочтение, так как по уровню боксеры равны. Гвоздик — техничнее, но Бетербиев физически более одарен. Всё будет зависеть от качества подготовки.
Украинец демонстрирует на ринге прекрасную работу ног, которая свойственна практически каждому члену олимпийской сборной его страны, в составе которой Александр в 2012 году завоевал бронзовую медаль. Размах его рук на 7 см больше, чем у Артура Бетербиева, и украинец охотно пользуется этим преимуществом. Боксер, предпочитающий работать на дальней дистанции, старается чередовать направления и углы своих атак. По качеству оппозиции в профессионалах украинец выглядит более выигрышно. Чего только стоит победа Александра над канадцем Адонисом Стивенсоном в декабре прошлого года, сделавшая Гвоздика чемпионом по версии WBC. Вероятно, украинец изберет ту же тактику, что и в поединке с канадцем, и будет стараться наращивать темп боя постепенно, так как Артур еще ни разу не боксировал все 12 раундов.
Поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком состоится 19 октября в Филадельфии на баскетбольной арене Liacouras Center.