Снять пояс с Гвоздика: Бетербиев хочет объединить чемпионские пояса

Источник: РИА "Новости"

Ранним утром 19 октября за океаном состоится объединительный боксерский поединок, в котором чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев (14−0, 14 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17−0, 14 КО). На ринге сойдутся два непобежденных полутяжеловеса. Их бой называют одним из самых ожидаемых в мире бокса.

Дополнительный интерес к поединку в Филадельфии добавляют сообщения о скором проведении боя за объединение титулов в полутяжелом весе, к которому открыт другой российский чемпион Дмитрий Бивол (17−0, 14 КО). Сразу после своей победы, одержанной на прошлой неделе в Чикаго над Ленином Кастильо, Бивол сказал, что готов встретиться с победителем схватки Бетербиев-Гвоздик.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3H0Jfnhmm4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3H0Jfnhmm4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3H0Jfnhmm4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-02T16:13:17+00:00">2 Окт 2019 в 9:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В боксе многое зависит от мелочей, от стечения факторов — в этом вся интрига поединков между крутыми боксерами, поэтому такие бои всегда интересно смотреть, — поделился мнением с «Известиями» чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол. — Я знаю, что победитель этого боя — мой вероятный соперник по объединительному поединку, но не могу сказать, кто из этих бойцов для меня предпочтительнее.

Артур Бетербиев хорошо знаком фанатам как любительского, так и профессионального бокса. За плечами у россиянина великолепная карьера в аматорах (непрофессиональные поединки), на протяжении которой он завоевал множество наград. В составе сборной России Артур становился чемпионом мира в Милане в 2009 году и дважды чемпионом Европы, а также два раза принимал участие в Олимпийских играх, судейство на которых до сих пор подвергается критике.

Артур — жесткий, силовой оппонент. У меня был с ним опыт — боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растет и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он всё время выходит с какими-то неизвестными соперниками, получается скучный бокс. Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв

Бетербиев — типичный нокаутер, все свои поединки на профессиональном ринге он завершил досрочно. 34-летний россиянин всегда боксирует первым номером, обладает акцентированным и очень мощным ударом, высоким уровнем боксерского интеллекта. В арсенале у Артура имеется широкий выбор атакующих действий. Но в последнее время он не показывает большой креативности в атаке, предпочитая ей агрессивную и силовую манеру ведения поединка на средней и ближней дистанции. Помимо ударной мощи, россиянин хорошо чувствует ринг, умело сближается с оппонентом за счет работы ног. Однако, несмотря на статус одного из самых избегаемых боксеров в дивизионе, уровень его оппозиции нельзя назвать достаточно высоким.

Гвоздик и Бетербиев однажды уже встречались друг с другом в любителях. Случилось это в апреле 2009 года на турнире Ahmet Comert Memorial в Турции. Поединок завершился после первого раунда, в ходе которого Бетербиев сломал нос Гвоздику, выиграв тем самым техническим нокаутом. По словам украинского боксера, он попросту не был готов к тем соревнованиям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3Nc5MPnPwK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3Nc5MPnPwK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3Nc5MPnPwK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-04T20:45:32+00:00">4 Окт 2019 в 1:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Оба сильные и хорошие боксеры, и, на мой взгляд, у них абсолютно равные шансы на победу, — заявил в беседе с «Известиями» промоутер Андрей Рябинский. — Поединок должен быть интересным, я желаю удачи обоим бойцам, и пусть победит сильнейший. А как промоутер Димы Бивола, прежде всего рад тому, что начались объединительные бои в полутяжелом весе. Надеюсь, Дима получит такую возможность в будущем году. Будем работать над тем, чтобы ему удалось побоксировать сразу за три чемпионских пояса.

Гвоздик — боксер совершенно другого типа. Он действует легко и быстро, набрасывает комбинации с дистанции и умело подстраивается под оппонента в течение всего поединка.

Столкновение стилей — это всегда интересно. Сложно отдать кому-то предпочтение, так как по уровню боксеры равны. Гвоздик — техничнее, но Бетербиев физически более одарен. Всё будет зависеть от качества подготовки. Известный российский боксер Максим Власов

Украинец демонстрирует на ринге прекрасную работу ног, которая свойственна практически каждому члену олимпийской сборной его страны, в составе которой Александр в 2012 году завоевал бронзовую медаль. Размах его рук на 7 см больше, чем у Артура Бетербиева, и украинец охотно пользуется этим преимуществом. Боксер, предпочитающий работать на дальней дистанции, старается чередовать направления и углы своих атак. По качеству оппозиции в профессионалах украинец выглядит более выигрышно. Чего только стоит победа Александра над канадцем Адонисом Стивенсоном в декабре прошлого года, сделавшая Гвоздика чемпионом по версии WBC. Вероятно, украинец изберет ту же тактику, что и в поединке с канадцем, и будет стараться наращивать темп боя постепенно, так как Артур еще ни разу не боксировал все 12 раундов.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком состоится 19 октября в Филадельфии на баскетбольной арене Liacouras Center.