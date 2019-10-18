Боксер Бетербиев сделал вес перед объединительным боем против Гвоздика

На кону будут стоять принадлежащие россиянину и украинцу пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) соответственно. Бетербиев третий раз выйдет на защиту титула, завоеванного в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. Спортсмен может стать четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.