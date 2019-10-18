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10:28 (мск), источник: ТАСС

Боксер Бетербиев сделал вес перед объединительным боем против Гвоздика

ТАСС, 18 октября. Российский боксер Артур Бетербиев вошел в весовую категорию до 79,38 кг перед объединительным боем за два титула чемпиона мира против украинца Александра Гвоздика. Поединок пройдет в ночь на субботу в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).

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Накануне боя соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Бетербиева составил 79,15 кг, Гвоздика — 79,06 кг.

На кону будут стоять принадлежащие россиянину и украинцу пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) соответственно. Бетербиев третий раз выйдет на защиту титула, завоеванного в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. Спортсмен может стать четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

В активе Бетербиева 14 поединков на профессиональном ринге, во всех из них он побеждал нокаутом. Гвоздик тоже не проигрывал ни разу. На счету украинца 17 побед (14 нокаутом).

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева и Ковалева (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг), значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA) до 79,38 кг).

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