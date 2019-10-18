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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавший Сергея Ковалева и Келли Павлика американец будет готовить боксеров в Казахстане

Американский специалист Роджер Рома, помогавший в подготовке чемпионам мира россиянину Сергею Ковалеву и американцу Келли Павлику, будет тренировать боксеров Qazaq Promotions. Об этом наставник рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

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«Мне поступило предложение из Казахстана. Я прекрасно знаю, что в вашей стране очень сильные и перспективные боксеры. Мне интересно было поделится своими знаниями. Я уже приступил к своим обязанностям. Очень счастлив находится здесь и готов помочь своим подопечным вырасти до топового уровня», — отметил Рома.

Отметим, что 26 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака казахстанец Канат Ислам встретится с намибийцем Уолтером Каутондоквой. В андеркарте этого вечера примут участие боксеры Qazaq Promotions. Подробнее со списком участников можно ознакомится здесь.

Рома помогал Павлику в период с 2010 по 2012 годы, а Ковалеву в 2018 году. Последним с Ромой работал бразильский боксер Патрик Тейшера.

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