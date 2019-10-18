Тренировавший Сергея Ковалева и Келли Павлика американец будет готовить боксеров в Казахстане

«Мне поступило предложение из Казахстана. Я прекрасно знаю, что в вашей стране очень сильные и перспективные боксеры. Мне интересно было поделится своими знаниями. Я уже приступил к своим обязанностям. Очень счастлив находится здесь и готов помочь своим подопечным вырасти до топового уровня», — отметил Рома.