Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Авангард
13
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Хоккей. НХЛ
19.10
Флорида Пантерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.10
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.10
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.10
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
19.10
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
03
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
15:44 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Ковалев не планирует завершать карьеру в ближайшие два года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру в ближайшие два года. Об этом заявил сам спортсмен, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба организации Main Events.

Наверх
Источник: AP 2019

«Я настроен на будущую карьеру в боксе, — сказал Ковалев. — Я хотел бы провести в боксе еще два замечательных года. Я могу легко драться, потому что сейчас у меня отличная команда и замечательные тренеры, такие как Бадди Макгирт и Тедди Круз, которые действительно помогают мне. Прямо сейчас у меня очень большая мотивация, чтобы одержать победу над Альваресом, потому что после этой победы у меня появится больше возможностей».

Бой между 36-летним Ковалевым и 29-летним мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе. Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Каррера рассказал о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»
Потолок зарплат: правда ли, что из КХЛ уедут все звезды?
Мадридский «Реал» и «Барселона» договорились о новой дате матча
Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта (фото)
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Туктамышева против экс-юниорок — новая дуэль в фигурном катании?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь