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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Такого я ждал всю жизнь». Претендент на титул IBF сделал заявление о бое с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) поделился последними новостями по поводу его возможного боя с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: athletesquarterly.com

Напомним, ожидается, что поляк станет лидером октябрьского рейтинга IBF и официальным претендентом на титул, принадлежащий GGG. В прошлом месяце Шеремета подписал контракт с промоутером Эдди Хирном, который также сотрудничает с Головкиным, и выступил в андеркарте боя казахстанца с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Позже Хирн заявил, что Головкин забронировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), а Шеремета является наиболее вероятным соперником. Сам поляк также подтвердил факт договоренности об этом бое.

«Я с нетерпением жду даты моего боя с GGG, что мои мечты сбылись, и я ждал такой бой всю свою жизнь! Я надеюсь, что наш бой состоится в Чикаго 29 февраля», — написал Шеремета в своем Instagram.

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