«Такого я ждал всю жизнь». Претендент на титул IBF сделал заявление о бое с Головкиным

Источник: athletesquarterly.com

Напомним, ожидается, что поляк станет лидером октябрьского рейтинга IBF и официальным претендентом на титул, принадлежащий GGG. В прошлом месяце Шеремета подписал контракт с промоутером Эдди Хирном, который также сотрудничает с Головкиным, и выступил в андеркарте боя казахстанца с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Позже Хирн заявил, что Головкин забронировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), а Шеремета является наиболее вероятным соперником. Сам поляк также подтвердил факт договоренности об этом бое.