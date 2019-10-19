Бетербиев проигрывал Гвоздику на момент остановки боя
Россиянин Артур Бетербиев проигрывал украинцу Александру Гвоздику на момент остановки боя в десятом раунде, передает корреспондент Vesti.kz.
Россиянин Артур Бетербиев проигрывал украинцу Александру Гвоздику на момент остановки боя в десятом раунде, передает корреспондент Vesti.kz.
Гвоздик вел в счете на карточках двух судей со счетом 87−84 и 86−85, в то время как у третьего впереди был Бетербиев — 87−83.
Отметим, что объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC (вторая защита Гвоздика) и IBF (третья защита Бетербиева) состоялся в Филадельфии (США), где Бетербиев одержал досрочную победу.