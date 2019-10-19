Боксер Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым

Источник: AP 2019

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

«Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально, — сказал Бивол. — Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику».

«Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — добавил собеседник агентства.