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11:32 (мск), источник: ТАСС

Боксер Бивол заявил, что готов провести объединительный бой с Бетербиевым

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол планирует провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом Бивол сообщил ТАСС.

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Источник: AP 2019

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

«Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально, — сказал Бивол. — Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику».

«Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — добавил собеседник агентства.

В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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