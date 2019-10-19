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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

«Поединок жизни»: как Бетербиев расправился с Гвоздиком

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе. После боя отечественный спортсмен поделился секретом успеха, а также рассказал о планах на будущее.

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Россиянин Артур Бетербиев — главная персона отечественного спорта этого уикенда. 19 октября он одержал уверенную победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

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Очередное российско-украинское противостояние прошло в рамках турнира на арене «Liacouras Center» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Поначалу бой выглядел равным, что наталкивало на мысль — спортсмены разойдутся миром и сохранят идеальные рекорды. Однако уже в девятом раунде отечественный боксер нащупал слабые стороны в обороне оппонента и начал бомбардировать украинца тяжелейшими сериями как с ближней, так и с дальней дистанции.

Как итог, в десятой трехминутке Гвоздик трижды побывал в нокдауне, и рефери не оставалось ничего другого, кроме как остановить супербой. Спустя десять лет исход дуэли повторился: в 2009 году Бетербиев, будучи чемпионом мира среди любителей, также досрочно побеждал Александра.

Стоит отметить, что для атлета из Украины это поражение стало первым в профессиональной карьере, тогда как Бетербиев все еще остается непобежденным (15 побед в 15 поединках).

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Еще до боя тренер Бетербиева Марк Рэмси отмечал, насколько тяжелым будет поединок против Александра Гвоздика, ставшего единственным чемпионом, согласившимся драться с Артуром.

«Я очень уважаю украинца за то, что он принял бой. Теперь перед нами хороший противник, лучший соперник в карьере Артура на данный момент… Гвоздик — очень цельный боец. У него хорошая техника, хорошая скорость, приличная мощь. Кроме того, я думаю, что физически он сильнее, чем думают другие», — приводил слова BoxingScene Рэмси, очень опасавшегося украинского спортсмена.

Как оказалось на деле, не зря. Поразительно, но Александр до остановки боя вел на записках арбитров. Двое судей отдавали преимущество украинцу (87−84 и 86−85). И только у третьего судьи лидировал Бетербиев (87−83).

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Сразу после того, как два пояса украсили талию и плечо россиянина, Бетербиев дал комментарий относительно своего очередного триумфа. Он отметил, что эта победа стала главной в его карьере, а также добавил, что впереди у него еще много свершений.

«Самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу: возможно, для меня это был поединок жизни. И я очень счастлив от того, как бой завершился. Ключ к победе? Думаю, нужно спросить моего тренера. Скажу лишь, что мы очень тяжело работали. Мне все равно, с кем драться дальше. Готов к любому оппоненту. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Вдобавок добавилось мотивации после второго чемпионского пояса», — заявил Бетербиев.

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С победой атлета поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем обращении к российскому боксёру он отметил блестящий результат спортсмена, продолжающего сохранять «0» в графе поражения.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов», — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

К слову, когда эмоции от триумфа немного улеглись, слово взял промоутер россиянина Боб Арум. Он отметил, что новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и IBF в следующем бою сойдется с китайцем Мэн Фаньлуном.

В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна.
Боб Арум
промоутер Артура Бетербиева

«В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году — мы попробуем организовать такой бой в Китае», — цитирует промоутера ТАСС.

Высказался о триумфе в Филадельфии и генеральный секретарь Федерация бокса России Умар Кремлев. Он сообщил о намерении дополнительно поощрить Бетербиева за победу над Гвоздиком.

«Ждем Артура в России. Он большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», — не скрывал удовлетворения от результата Кремлев.

В контексте богатой на боксерские события осени нельзя не упомянуть следующий крупный поединок с участием спортсмена из России. 2 ноября Сергея Ковалева ожидает главный бой в его карьере: «Сокрушитель» проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Соперник — самый высокооплачиваемый боксер мира, абсолютный чемпион из Мексики Сауль Альварес.

Анатолий Ильинский

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