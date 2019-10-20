Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental

Поединок прошел в средней весовой категории (72,5 кг). Белорусу противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.

Читайте также Белорусский боксер Иван Баранчик нокаутировал пуэрториканца Габриэля Брасеро

С начала встречи Николай Веселов стал навязывать сопернику свой темп, доминируя в центре ринга. Во втором раунде белорус, контратакуя, продолжил теснить соперника к канатам.

Во время всего поединка Абдул Хаттаб старался сблизиться и пройти белорусу в клинч, но его попытки были безрезультатны. Николай Веселов предпочитал держать соперника на дистанции, пробивая точные комбинации. По итогам 12-раундовой встречи победу решением судей одержал белорус и остался с чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации — WBA Continental.