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10:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Николай Веселов на турнире в Бельгии 19 октября защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации — WBA Continental, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Поединок прошел в средней весовой категории (72,5 кг). Белорусу противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.

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С начала встречи Николай Веселов стал навязывать сопернику свой темп, доминируя в центре ринга. Во втором раунде белорус, контратакуя, продолжил теснить соперника к канатам.

Во время всего поединка Абдул Хаттаб старался сблизиться и пройти белорусу в клинч, но его попытки были безрезультатны. Николай Веселов предпочитал держать соперника на дистанции, пробивая точные комбинации. По итогам 12-раундовой встречи победу решением судей одержал белорус и остался с чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации — WBA Continental.

В элиту мирового бокса входит и белорус Иван Баранчик (63,5 кг), который в октябре этого года стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBA.

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