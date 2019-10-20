Федерация бокса России планирует организовать реванш между Гассиевым и Усиком

Источник: РИА "Новости"

Первый поединок спортсменов прошел 21 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг.

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Усик одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

«Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе», — сказал Кремлев.

Вскоре после поединка оба спортсмена объявили о переходе в супертяжелый вес. Усик дебютировал в новой весовой категории в начале октября, победив Чазза Уизерспуна. Гассиев еще не провел ни одного поединка в супертяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Дебютный бой планируется провести в начале декабря в США.

Всего на счету 26-летнего Гассиева 26 побед (18 нокаутом) и одно поражение. В активе 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.