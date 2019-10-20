Боксерский поединок Бетербиев — Бивол может пройти в 2020 году

В субботу Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Арум также сообщал ТАСС, что следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун.

«Мы смотрим на победителя боя Ковалев — Альварес. Но Альварес вряд ли будет драться с Бетербиевым. Также мы знаем о желании провести бой у Бивола. У него будет приоритет, и после защиты титула IBF мы можем организовать такой поединок в 2020 году», — сказал Арум.