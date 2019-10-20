Гвоздик остался в больнице после поражения нокаутом Бетербиеву

18 октября на местной арене Liacouras Center Гвоздик досрочно уступил в объединительном бою Артуру Бетербиеву (15−0, 15 КО). Теперь россиянин — лидер дивизиона — обладатель титулов WBC и IBF, а также звания линейного чемпиона в полутяжелом весе.
Напомним, в десятом раунде Гвоздик трижды побывал в нокдауне, после чего рефери остановил бой. Позже украинец вместе с Атласом отправились в госпиталь — в качестве меры предосторожности.
«Я по-прежнему здесь, рядом с Александром, — сообщил Атлас. — Привел его вчера в госпиталь, так как у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Спустя шесть часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сперва убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке».
«Это просто мера предосторожности. С ним все в полном порядке. В воскресенье его выпишут из госпиталя», — утверждает Атлас.
Добавим, что для Гвоздика это поражение стало первым в карьере при 17 победах. Бетербиев же одержал 15 победу подряд, причем все досрочно.