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23:54 (мск), источник: ТАСС

Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым

ТАСС, 20 октября. Украинский боксер Александр Гвоздик выписан из больницы, куда он попал после боя с россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

В субботу 32-летний Гвоздик проиграл техническим нокаутом 34-летнему Бетербиеву, который объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Бой прошел в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Приблизительно через час после поединка Гвоздик вместе со своим промоутером Тедди Атласом направились в больницу для проведения обследования.

Все в порядке, нет кровоизлияния в мозг или каких-то других серьезных травм, просто небольшое сотрясение после ударов, как сказали врачи, однако мы хотим провести более тщательное обследование.
Тедди Атлас

Гвоздик не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

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