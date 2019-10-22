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21 октября, источник: Vesti.kz

В DAZN сообщили о переговорах Головкина и «Канело» по третьему бою в 2020 году

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) и обладатель титулов WBC (Franchise) и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) сядут за стол переговоров по третьему бою в 2020 году. Об этом рассказал вице-президент компании DAZN Джо Марковски.

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Источник: Reuters

«Мы находимся на связи, и очевидно, что у “Канело” и Головкина осталось много незаконченных дел. Да и фанаты хотят увидеть третий бой, — сказал Марковски в беседе с The Sun. — Об исходе их двух боев идут огромные споры, в результате мы хотим, чтобы прошел третий, и “Канело” это знает. Осуществление этого плана является ключевой частью наших отношений с ними».

«Если предположить, что “Канело” победит Ковалева без каких-либо осложнений, мы сядем и обсудим план на 2020 год», — добавил функционер.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Годом позже в матче-реванше минимально победил мексиканец. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

Ожидалось, что в сентябре боксеры проведут третий бой, но «Канело» отказался. Вместо этого он 2 ноября в Лас-Вегасе попытается покорить четвертый дивизион — отобрать пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева.

Головкин же в октябре в Нью-Йорке завоевал два титула, победив решением судей украинца Сергея Деревянченко.

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