Мадияру Ашкееву заменили соперника и «лишили» его шанса завоевать титул от WBC

Изначально сообщалось, что противостоять казахстанцу будет местный 33-летний боксер Клеотис Пендарвис (21−5−2, 9 КО), а на кону в поединке будет стоять титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе.
Теперь же, согласно данным BoxRec, соперником Ашкеева будет мексиканец Фернандо Кастанеда. В активе последнего 26 побед (17 КО) при 13 поражениях и одной ничьей. Информации о каких-либо титулах на кону данного поединка, рассчитаного на десять раундов, пока нет.
Свой последний бой Мадияр провел 5 июля в Алматы, когда техническим решением судей после остановки поединка из-за рассечений в седьмом раунде победил украинца Игоря Фанияна (16−21−3, 8 КО).
Кастанеда не выходил на ринг с февраля 2019 года, когда свел вничью поединок с багамцем Туреано Джонсоном (21−2−1, 15 КО).