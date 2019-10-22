Бывший чемпион мира в двух весах высказал мнение о победе Головкина в бою за два титула

«Возраст — это то, что нельзя остановить. Возраст влияет на всех людей. Я думаю, Деревянченко не отдавали должного. Я думаю, люди смотрели на него как на парня, который заставлял бойцов выглядеть плохо, но возвращался с пустыми руками. Хотя на самом деле Деревянченко действительно хороший боец. Он был в команде с Усиком и Ломаченко на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Он приезжал без медалей, и люди о нем позабыли. У него была хорошая любительская карьера, и он сложный противник, как мы видели по его профессиональным выступлениям», — сказал Малиньяджи, слова которого приводит vRINGe.com.