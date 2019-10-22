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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший чемпион мира в двух весах высказал мнение о победе Головкина в бою за два титула

Бывший чемпион мира в двух категориях, ныне эксперт бокса на американском и британском телевидении Пол Малиньяджи дал интервью новостному порталу Fight Hub, в котором высказал мнение о победе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

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Их поединок за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

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«Возраст — это то, что нельзя остановить. Возраст влияет на всех людей. Я думаю, Деревянченко не отдавали должного. Я думаю, люди смотрели на него как на парня, который заставлял бойцов выглядеть плохо, но возвращался с пустыми руками. Хотя на самом деле Деревянченко действительно хороший боец. Он был в команде с Усиком и Ломаченко на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Он приезжал без медалей, и люди о нем позабыли. У него была хорошая любительская карьера, и он сложный противник, как мы видели по его профессиональным выступлениям», — сказал Малиньяджи, слова которого приводит vRINGe.com.

Добавим, что возвращение 37-летнего Головкина ожидается в начале 2020 года. Сообщалось, что казахстанец уже забронировал арену для следующего боя.

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