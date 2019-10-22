Тренер «Канело» объяснил выбор боя против Ковалева вместо трилогии с Головкиным

По его словам, Ковалев является опасным противником, однако не сомневается, что «Канело» сможет его победить. Рейносо добавил, что мексиканец очень хочет завоевать чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории.
«Я думаю, что Ковалев — один из лучших бойцов полутяжелого дивизиона. У него много достижений, Сергей признан одним из лучших бойцов pound-for-pound. Мы понимаем, что бой будет тяжелым, но в то же время мы хорошо знаем возможности нашего боксера. Мы уверены, что “Канело” победит. Именно поэтому мы приняли этот бой. Для Альвареса очень важно завоевать титул в новом дивизионе и стать чемпионом мира в четырех весовых категориях. Также после победы он будет одновременно удерживать чемпионские титулы в трех дивизионах. Подобное в 1938 году делал Генри Армстронг, с тех пор никто этого не повторил. Я думаю, что это важно не только для бокса в целом, но и для мексиканцев», — сказал Эдди Рейносо.
Напомним, бой Альвареса и Ковалева состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.
Хотя ожидалось, что в сентябре «Канело» проведет третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), однако мексиканец отказался. Напомним, в сентябре 2017-го судьи насчитали ничью, а годом позже победил Альварес.