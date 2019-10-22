Тренер «Канело» объяснил выбор боя против Ковалева вместо трилогии с Головкиным

«Я думаю, что Ковалев — один из лучших бойцов полутяжелого дивизиона. У него много достижений, Сергей признан одним из лучших бойцов pound-for-pound. Мы понимаем, что бой будет тяжелым, но в то же время мы хорошо знаем возможности нашего боксера. Мы уверены, что “Канело” победит. Именно поэтому мы приняли этот бой. Для Альвареса очень важно завоевать титул в новом дивизионе и стать чемпионом мира в четырех весовых категориях. Также после победы он будет одновременно удерживать чемпионские титулы в трех дивизионах. Подобное в 1938 году делал Генри Армстронг, с тех пор никто этого не повторил. Я думаю, что это важно не только для бокса в целом, но и для мексиканцев», — сказал Эдди Рейносо.