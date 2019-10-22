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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Поражение от чемпиона России, или как казахстанские боксеры выступают в Китае

В китайском Ухане продолжаются Всемирные военные игры — казахстанские боксеры понесли первые потери. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В первом же бою с дистанции сошла призерка чемпионатов мира Жайна Шекербекова. Покинул состязание и Нурбол Калжанов, который уступил чемпиону России Овику Оганесяну. Другие наши соотечественники выступили успешно.

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Мужчины

До 49 килограммов.

Темиртас Жусупов (Казахстан) — Киало Муквате Абеднего (Кения) — 5:0;.

До 52 килограммов.

Анвар Музаппаров (Казахстан) — Мулинге Нзиоке Симон (Кения) — 5:0;.

До 56 килограммов.

Нурбол Калжанов (Казахстан) — Овик Оганесян (Россия) — 2:3;.

До 64 килограммов.

Дилмурат Мижитов (Казахстан) — Кристиан Паласиос (Венесуэла) — 3:2;.

До 75 килограммов.

Тимур Нурсеитов (Казахстан) — Бартош Голембиевски (Польша) — 4:0;.

Женщины

До 51 килограмма.

Жайна Шекербекова (Казахстан) — Чол Ми Пан (Северная Корея) — 2:3.

Напомним, финальные поединки боксерского турнира на Всемирных военных играх пройдут 26 октября.

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