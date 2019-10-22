Поражение от чемпиона России, или как казахстанские боксеры выступают в Китае
В китайском Ухане продолжаются Всемирные военные игры — казахстанские боксеры понесли первые потери. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
В китайском Ухане продолжаются Всемирные военные игры — казахстанские боксеры понесли первые потери. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
В первом же бою с дистанции сошла призерка чемпионатов мира Жайна Шекербекова. Покинул состязание и Нурбол Калжанов, который уступил чемпиону России Овику Оганесяну. Другие наши соотечественники выступили успешно.
Мужчины
До 49 килограммов.
Темиртас Жусупов (Казахстан) — Киало Муквате Абеднего (Кения) — 5:0;.
До 52 килограммов.
Анвар Музаппаров (Казахстан) — Мулинге Нзиоке Симон (Кения) — 5:0;.
До 56 килограммов.
Нурбол Калжанов (Казахстан) — Овик Оганесян (Россия) — 2:3;.
До 64 килограммов.
Дилмурат Мижитов (Казахстан) — Кристиан Паласиос (Венесуэла) — 3:2;.
До 75 килограммов.
Тимур Нурсеитов (Казахстан) — Бартош Голембиевски (Польша) — 4:0;.
Женщины
До 51 килограмма.
Жайна Шекербекова (Казахстан) — Чол Ми Пан (Северная Корея) — 2:3.
Напомним, финальные поединки боксерского турнира на Всемирных военных играх пройдут 26 октября.