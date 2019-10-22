Казахстанские боксеры обеспечили себе первую медаль на турнире в Китае

Выбыл из борьбы супертяжеловес Нурлан Сапарбай. Казахстанский боксер проводил первый бой и проиграл чемпиону России Артему Сусленкову раздельным решением судей. Ранее турнир покинул Нурбол Калжанов (до 56 килограммов), который также уступил сопернику из России.
Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Артем Сусленков (Россия) — 2:3.
В женской сетке осталась только одна участница от Казахстана, которая обеспечила себе медаль турнира. Это Баян Акбаева. Ее соперницей по полуфиналу, который пройдет завтра, 23 октября, станет чемпионка мира Дан Доу из Китая.
Владислава Кухта (Казахстан) — Нечита Клаудиа (Румыния) — 1:4;.
Карина Ибрагимова (Казахстан) — Крисанда Риос (Венесуэла) — 2:3;.
Баяна Акбаева (Казахстан) — Алина Вебер (Беларусь) — 3:2;.
Надежда Рябец (Казахстан) — Ун Син Пак (Северная Корея) — 0:5.
Ранее поражение потерпела еще одна казахстанка — Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).
Напомним, что боксерский турнир, который проходит в рамках Всемирный военных игр, финиширует в Китае 26 октября. На этот день намечены мужские финалы.