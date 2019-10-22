Казахстанские боксеры обеспечили себе первую медаль на турнире в Китае

Выбыл из борьбы супертяжеловес Нурлан Сапарбай. Казахстанский боксер проводил первый бой и проиграл чемпиону России Артему Сусленкову раздельным решением судей. Ранее турнир покинул Нурбол Калжанов (до 56 килограммов), который также уступил сопернику из России.

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Предварительная стадия

Свыше 91 килограмма.

Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Артем Сусленков (Россия) — 2:3.

В женской сетке осталась только одна участница от Казахстана, которая обеспечила себе медаль турнира. Это Баян Акбаева. Ее соперницей по полуфиналу, который пройдет завтра, 23 октября, станет чемпионка мира Дан Доу из Китая.

Четвертьфиналы

До 57 килограммов.

Владислава Кухта (Казахстан) — Нечита Клаудиа (Румыния) — 1:4;.

До 60 килограммов.

Карина Ибрагимова (Казахстан) — Крисанда Риос (Венесуэла) — 2:3;.

До 69 килограммов.

Баяна Акбаева (Казахстан) — Алина Вебер (Беларусь) — 3:2;.

До 75 килограммов.

Надежда Рябец (Казахстан) — Ун Син Пак (Северная Корея) — 0:5.

Ранее поражение потерпела еще одна казахстанка — Жайна Шекербекова (до 51 килограмма).