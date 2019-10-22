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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Бой до конца года». Нокаутер из Казахстана с 12 досрочными победами рассказал о возвращении на ринг

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−1−1, 12 КО) может вернуться на ринг до нового года. В беседе с корреспондентом Vesti.kz спортсмен рассказал, что готовится к противостоянию.

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Источник: Vesti.kz

33-летний Эюбов выступает в полусреднем весе. В профессионалах он с февраля 2012 года: за это время казахстанец выиграл 14 встреч, одну свел вничью и лишь однажды был признан проигравшим.

«Я каждый день два раза хожу в зал, — рассказал Эюбов. — Точной даты не знаю, но мне сказали, что до конца года будет хороший бой. Я теперь буду выходить из синего угла, как не фаворит. Но у не фаворита больше воли».

Добавим, что Эюбов принял участие в июньском вечере бокса в Нью-Йорке, где в главном поединке Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) нокаутировал Стива Роллса (19−1, 10 КО) из Канады.

Что касается Эюбова, то он встречался американцем Брайном Себальо (11−0, 6 КО) и проиграл бой по очкам.

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