«Бой до конца года». Нокаутер из Казахстана с 12 досрочными победами рассказал о возвращении на ринг
Казахстанский
Казахстанский
33-летний Эюбов выступает в полусреднем весе. В профессионалах он с февраля 2012 года: за это время казахстанец выиграл 14 встреч, одну свел вничью и лишь однажды был признан проигравшим.
«Я каждый день два раза хожу в зал, — рассказал Эюбов. — Точной даты не знаю, но мне сказали, что до конца года будет хороший бой. Я теперь буду выходить из синего угла, как не фаворит. Но у не фаворита больше воли».
Добавим, что Эюбов принял участие в июньском вечере бокса в
Что касается Эюбова, то он встречался американцем Брайном Себальо (11−0, 6 КО) и проиграл бой по очкам.