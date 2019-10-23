Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зальцбург
Наполи
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Боруссия Д
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Лион
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лилль
Валенсия
00
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Зенит
21
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
Челси
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чайка
21
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Балтика
02
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Луч
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
22
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Б
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
72
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Мордовия
20
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
21
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Делал все для нокаута». Тренер Тайсона и Алимханулы разобрал бой Головкина за два титула

Известный тренер по боксу Джеймс Бадди МакГирт в интервью Worldboxingnews.net поделился мнением о поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Их бой за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Я буду с вами максимально откровенным. Во время боя я сидел в третьем ряду возле бывших чемпионов мира, многих нью-йоркских боксеров старой школы… В общем, мы не смотрели первую половину поединка. Мы чесали языком и пропустили первые шесть раундов.

Но вторая половина поединка была конкурентной. Я считаю, что ничья была бы справедливым исходом. Я думаю, что Деревянченко победил бы, если бы не нокдаун. Мне кажется, что Головкин слишком много охотился за головой. Вместо того, чтобы сломать соперника, он делал все, чтобы его нокаутировать.

Я считаю, что их реванш будет отличным боем. Все зависит от стратегии Головкина. Ему надо найти ответ на действия Деревянченко, ведь я верю, что после стартового гонга у них начнется 13-й раунд, — сказал специалист.

В прошлом МакГирт тренировал Майка Тайсона и Артуро Гатти. В настоящее время он является наставником казахстанского боксера Жанибека Алимханулы и российского чемпиона — полутяжеловеса Сергея Ковалева.

"Спокойно смотрю на все это". Григорчук оценил АЗ, шансы на выход из группы ЛЕ и рассказал о травме Томасова
«Лейпциг» совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм
Почему сборную России могут лишить права выступать на Олимпиадах
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
Переход биатлонистки РФ в сборную Словении под угрозой срыва
Олимпийскому чемпиону Кошечкину порезали коньком шею в матче КХЛ
Пражская «Славия» принимает «Барселону» в матче ЛЧ (трансляция)
Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на 5 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь