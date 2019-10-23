«Делал все для нокаута». Тренер Тайсона и Алимханулы разобрал бой Головкина за два титула

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Их бой за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Я буду с вами максимально откровенным. Во время боя я сидел в третьем ряду возле бывших чемпионов мира, многих нью-йоркских боксеров старой школы… В общем, мы не смотрели первую половину поединка. Мы чесали языком и пропустили первые шесть раундов.

Но вторая половина поединка была конкурентной. Я считаю, что ничья была бы справедливым исходом. Я думаю, что Деревянченко победил бы, если бы не нокдаун. Мне кажется, что Головкин слишком много охотился за головой. Вместо того, чтобы сломать соперника, он делал все, чтобы его нокаутировать.

Я считаю, что их реванш будет отличным боем. Все зависит от стратегии Головкина. Ему надо найти ответ на действия Деревянченко, ведь я верю, что после стартового гонга у них начнется 13-й раунд, — сказал специалист.