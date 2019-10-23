Жанибек Алимханулы узнал имя соперника на защиту титула от WBC
Стал известен следующий соперник казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (7−0, 3 КО) на вечер бокса 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США).
Стал известен следующий соперник казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (7−0, 3 КО) на вечер бокса 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США).
Как сообщает AllBoxing.Ru, 26-летний казахстанец проведет защиту своего титула WBC Continental Americas в среднем весе против канадца нигерийского происхождения Альберта Онолуносе. В активе последнего 24 победы (8 КО) при двух поражениях и одной ничьей.
В своем последнем бою, который прошел 17 августа в
Добавим, что в главном событии вечера бокса 9 ноября от компании Top Rank встретятся чемпион WBO в первом легком весе Джеймел Херринг и обязательный претендент Ламонт Роуч. Также в андеркарте обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев подерется с Райделлом Букером.