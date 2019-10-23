Жанибек Алимханулы узнал имя соперника на защиту титула от WBC

Источник: AP 2019

Как сообщает AllBoxing.Ru, 26-летний казахстанец проведет защиту своего титула WBC Continental Americas в среднем весе против канадца нигерийского происхождения Альберта Онолуносе. В активе последнего 24 победы (8 КО) при двух поражениях и одной ничьей.

В своем последнем бою, который прошел 17 августа в Лос-Анджелесе, Алимханулы в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.