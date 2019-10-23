«Впервые в Лас-Вегасе». Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова
Стала известна дата возвращения на ринг олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО). Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.
Стала известна дата возвращения на ринг олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО). Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.
28-летний Елеусинов проведет следующий бой в конце декабря в США — соперник будет назван позднее.
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Этот бой станет девятым в карьере отечественного полусредневеса и первым в
Ранее промоутер казахстанца Эдди Хирн рассказал о планах на 2020 год — британец ждет, что Елеусинов в следующем году поборется за чемпионский титул.