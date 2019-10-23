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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Впервые в Лас-Вегасе». Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

Стала известна дата возвращения на ринг олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО). Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.

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Источник: AP 2019

28-летний Елеусинов проведет следующий бой в конце декабря в США — соперник будет назван позднее.

«20 декабря. В вечере боя Дэниэла Джейкобса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в Лас-Вегасе, — поделился Алиев, подтвердив также бой двух бывших чемпионов мира. — Поединок будет десятираундовым. Соперника мы назовем чуть позже.».

Этот бой станет девятым в карьере отечественного полусредневеса и первым в Лас-Вегасе. Стартовал он в апреле 2018 года и выиграл все восемь встреч. Последний бой Елеусинов провел в сентябре: техническим нокаутом победил американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО) и вызвал восхищение у DAZN.

Ранее промоутер казахстанца Эдди Хирн рассказал о планах на 2020 год — британец ждет, что Елеусинов в следующем году поборется за чемпионский титул.

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