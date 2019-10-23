«Впервые в Лас-Вегасе». Объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

Источник: AP 2019

28-летний Елеусинов проведет следующий бой в конце декабря в США — соперник будет назван позднее.

«20 декабря. В вечере боя Дэниэла Джейкобса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в Лас-Вегасе, — поделился Алиев, подтвердив также бой двух бывших чемпионов мира. — Поединок будет десятираундовым. Соперника мы назовем чуть позже.».

Этот бой станет девятым в карьере отечественного полусредневеса и первым в Лас-Вегасе. Стартовал он в апреле 2018 года и выиграл все восемь встреч. Последний бой Елеусинов провел в сентябре: техническим нокаутом победил американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО) и вызвал восхищение у DAZN.