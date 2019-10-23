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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бетербиев: Я хотел бы встретиться с Ковалевым в объединительном бою

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 23 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Чемпион мира по версиям WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев заявил, что он хотел бы встретиться с соотечественником чемпионом WBO Сергеем Ковалевым в объединительном бою.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бетербиев в ночь на субботу в Филадельфии (США) в объединительном бою за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде, одержав 15-ю победу в 15 боях в карьере. Таким образом, полутяжелый вес является исключительно «российским», поскольку поясом WBA владеет боксер из России Дмитрий Бивола, а WBO — еще один россиянин Сергей Ковалев.

«У меня должен состояться бой с обязательным претендентом на пояс IBF. Пока что я с ним встречусь. В дальнейшем я буду только рад встретиться с каким-нибудь чемпионом и объединить пояса. В моем весе нет иностранцев (чемпионов) в данный момент. Я хотел бы встретиться с Ковалевым. Он отказался ранее, и Гвоздик принял бой. Гвоздик — настоящий мужчина, принял бой, и мы сделали это», — сказал Бетербиев журналистам в ответ на вопрос, хочет ли он встретиться с Ковалевым или Биволом в объединительных боях.

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