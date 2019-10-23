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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Пять казахстанских боксеров стали медалистами Всемирных военных игр в Китае

Пять казахстанских боксеров-мужчин обеспечили себе медали на Всемирных военных играх в китайском Ухане, передает корреспондент Vesti.kz. Всего у наших соотечественников будет шесть наград в боксе.

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Вечерняя программа для Казахстана началась с полуфинала с участием единственной оставшейся участницы — Баян Акбаевой. В полуфинале она уступила чемпионке мира Дан Доу.

До 69 килограммов

Баян Акбаева (Казахстан) — Дан Доу (Китай) — 0:5

После этого поражения 22-летняя Акбаева стала первой официальной медалисткой турнира из Казахстана — ей досталась бронзовая награда.

Еще за две медали поборются Тимур Нурсеитов и Абзал Куттыбеков, которые успешно прошли четвертьфинальные встречи. Есть и потеря: Дилмурат Мижитов проиграл серебряному призеру чемпионата Азербайджана Сархану Алиеву.

До 64 килограммов

Дилмурат Мижитов (Казахстан) — Сархан Алиев (Азербайджан) — 2:3.

До 75 килограммов

Тимур Нурсеитов (Казахстан) — Афисит Ханхоккруеа (Таиланд) — 5:0.

До 91 килограмма

Абзал Куттыбеков (Казахстан) — Алла Алдин Хусеин (Сирия) — 5:0.

Добавим, что ранее в полуфинал прошли еще три казахстанца — Темиртас Жусупов (до 49 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) и Аят Маржикпаев (до 81 килограмма). Все они стали как минимум бронзовыми призерами состязания.

Досрочно турнир закончился для Анвара Музапарова (до 52 килограммов), Нурбола Калжанова (до 56 килограммов), Адилета Курметова (до 60 килограммов) и Нурлана Сапарбая (свыше 91 килограмма).

Напомним, боксерский турнир в китайском Ухане проходит в рамках Всемирных военных игр. Полуфинальные и финальные поединки среди женщин и мужчин пройдут 25—26 октября.

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