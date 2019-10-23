Виктория Кебикова стала обладательницей бронзы Всемирных военных игр в Китае

Спортсменка из Гомеля начала выступать на турнире с четвертьфинальной стадии, где она разобралась с Хулиан Леоной из Ирландии. Бой был остановлен в середине третьего раунда из-за явного преимущества белоруски.

В сегодняшнем полуфинале с китаянкой Жень Лю рефери взяли сторону представительницы хозяев состязаний — 4:1.

Согласно регламенту соревнований по боксу, спортсмены, дошедшие до полуфинала, гарантируют себе бронзовые награды.

25 октября в полуфинале в весовой категории 64 кг белорус Дмитрий Асанов сразится с россиянином Алексеем Мазуром.