Легенды бокса, которым на двоих 104 года, договорились о бое. Конечно в России
Рой Джонс и Бернард Хопкинс хотят подарить нам очередное сомнительное шоу под грифом «супербой». Не новая история.
Рой Джонс и Бернард Хопкинс хотят подарить нам очередное сомнительное шоу под грифом «супербой». Не новая история.
22 октября информационное пространство сегмента единоборств побеспокоили
Тот принял предложение БиХопа, а генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв уже заявил, что готов организовать третью встречу легендарных боксёров в Москве. Сама затея как минимум странная, вряд ли настоящие ценители бокса, а тем более преданные фаны Хопкинса и Джонса захотят видеть на ринге лишь блеклые тени великих чемпионов, которые выйдут на ринг за чеком и на потеху публике. Как бы то ни было, перспектива такого поединка заставила нас вспомнить и о других боях не самого высокого уровня, которые продавались под громкими вывесками.
Поединок олимпийского чемпиона в супертяжёлом весе Одли Харрисона с Мартином Роганом нельзя назвать мегафайтом, но его исход
Соль поединка была в том, что соперником титулованного Харрисона был таксист, который начал заниматься боксом лишь в 29 лет, а в профессионалы перешёл в 33. Сам Роган признавал, что в первые годы выступлений на
«Я начал поздно, потому что мама не хотела видеть, как мне причиняют боль. Я пришёл в бокс, чтобы достичь
После Мартин даже сумел завоевать титул Британского Содружества, но славы на мировом уровне он по понятным причинам добиться не сумел. К слову, спустя пять лет уже наглухо пробитый Харрисон сумел взять реванш у Рогана.
Об этом поединке на страницах нашего
В мае 2011 года Владимир Хрюнов, занимавшийся тогда карьерой Дениса Лебедева, организовал для него бой с яркой афишей. На деле же всем было понятно, что 42-летний американец приехал в Москву за «длинным долларом». Джонс не был особо активным, порадовав своих фанов лишь несколькими вспышками, Лебедев же исправно делал свою работу и в 10-м раунде не без скандала нокаутировал американца, добавив тому уже тогда, когда он не отвечал.
Такой бой от промоутеров стал для Лебедева скорее медвежьей услугой, так как в армии его хейтеров даже в России прибавилось, а сама победа над ветераном не могла принести ему
Противостояние, которое пытались продать в России под громкой вывеской, на деле было встречей двух престарелых ветеранов ринга, которые уже вряд ли могли продемонстрировать публике хоть
44-летний Маскаев проводил третий поединок с момента возобновления карьеры. После успехов в боях с Оуэном Беком и Джейсоном Гаверном он решил занести себе в актив победу над
Худшие опасения оправдались. Маскаев одержал победу по очкам, а само зрелище было крайне унылым. После того поединка
Бой двух
Впрочем, уже с первых минут боя стало ясно, что ожидания не оправдаются. 42-летний никарагуанец выглядел откровенно плохо и на протяжении всего поединка лишь кривлялся и всячески дразнил Мосли. 43-летний Шейн напротив, отнёсся к вызову серьёзно и уверенно погасил запал Матадора в шестом раунде. Таким образом, он во второй раз в карьере отпраздновал досрочный успех в бою с Майоргой.
Последний же до сих пор не прекращает мучить себя и болельщиков. В предыдущем бою, который состоялся в июне 2019 года, он досрочно проиграл дебютанту профессионального ринга Лестеру Мартинесу. Кажется, что ниже падать уже некуда. Посмотрим, опровергнет ли эту мысль престарелый Матадор.
Самый известный боксёр, который в последние годы систематически издевается над самой природой бокса ради денег —
В конце минувшего года американец объявил о выставочном поединке в Японии. Условия встречи с кикбоксёром Тенсином Нацукавой обговаривались довольно долго. В итоге стороны сошлись на трёхраундовом бое по правилам бокса. 31 декабря в Сайтаме состоялся турнир Rizin 14, в ходе которого и состоялось противостояние Мейвезера с бойцом, годящимся ему в сыновья.
Встреча не продлилась и раунда. Флойд трижды отправил Тенсина в нокдаун, после чего команда японца остановила встречу. Нацукава после поражения не скрывал эмоций и плакал прямо на ринге. Мейвезер же в очередной раз заработал значительную сумму. На этот раз он увёз с собой $ 9 млн.