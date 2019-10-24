Ломаченко дали статус франчайз-чемпиона WBC
WBC перевёл украинского легковеса Василия Ломаченко (14−1, 10 КО) в статус
WBC перевёл украинского легковеса Василия Ломаченко (14−1, 10 КО) в статус
20-летний американский боксёр Девин Хэйни (23−0, 15 КО) в свою очередь переведён из статуса временного чемпиона в чемпионы полноценные.
Ломаченко завоевал вакантный титул WBC, победив в августе британца Люка Кэмпбелла (20−3, 16 КО) на арене O2 в Лондоне.
Статус
После окончания карьеры
Ломаченко стал вторым боксёром, которого WBC наделил статусом