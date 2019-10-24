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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Ломаченко дали статус франчайз-чемпиона WBC

WBC перевёл украинского легковеса Василия Ломаченко (14−1, 10 КО) в статус франчайз-чемпиона, сообщает официальный сайт организации.

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Источник: AP 2019

20-летний американский боксёр Девин Хэйни (23−0, 15 КО) в свою очередь переведён из статуса временного чемпиона в чемпионы полноценные.

Ломаченко завоевал вакантный титул WBC, победив в августе британца Люка Кэмпбелла (20−3, 16 КО) на арене O2 в Лондоне.

Статус франчайз-чемпиона присваивается большинством голосов управляющих Советом. Титул нельзя передать другому боксёру, он даётся конкретному бойцу.

После окончания карьеры франчайз-чемпион становится почётным чемпионом WBC. Также Совет будет согласовывать каждого оппонента для защиты титула с промоутером такого боксёра.

Ломаченко стал вторым боксёром, которого WBC наделил статусом франчайз-чемпиона, после мексиканца Сауля Альвареса (52−1−2, 35 КО).

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