Санкт-Петербург примет конвенцию Всемирного боксерского совета в 2020 году

Такое решение принял исполком WBC в ходе конвенции организации в мексиканском Канкуне. Презентацию российской заявки провел заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

Конвенция WBC проходит ежегодно. На мероприятии определяются обязательные претенденты на чемпионский титул для каждого дивизиона WBC, проходят семинары для судей и других официальных лиц, а также обсуждаются вопросы безопасности и здоровья боксеров.